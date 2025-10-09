El Ejército israelí celebra el acuerdo entre Hamás e Israel

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han celebrado este miércoles "el acuerdo para el retorno de los secuestrados, firmado esta noche", en alusión a la aceptación por parte de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de la primera fase de la propuesta para la Franja de Gaza propuesta por Estados Unidos.

"El Jefe de Estado Mayor instruyó a preparar para liderar la operación prevista para el retorno de los secuestrados con sensibilidad y profesionalismo", ha subrayado el Ejército en un comunicado difundido por su canal de Telegram.

Asimismo, ha destacado que "el jefe de Estado Mayor instruyó a todas las fuerzas, tanto en el frente como en la profundidad, a prepararse para una defensa sólida y estar preparados para cualquier escenario", alegando que estas pruebas se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones del escalafón político y las etapas del acuerdo, siendo "responsables y manteniendo la seguridad" de sus tropas.

"Las FDI continuarán trabajando para alcanzar los objetivos de la guerra y proteger a los ciudadanos del Estado de Israel en todos los frentes", concluye el mensaje.

El Gobierno de Israel y Hamás han alcanzado en las últimas horas un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado que "todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna".