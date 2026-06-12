El Ejército israelí mata a dos combatientes de Yihad Islámica y a uno de Hamás en ataques contra Gaza

Un hombre sobre los escombros de un local bombardeado por Israel en Deir al Balá, en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte de dos supuestos miembros de Yihad Islámica y otro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en ataques efectuados en la víspera contra la Franja de Gaza.

Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha indicado en un comunicado que los tres fallecidos "planeaban perpetrar atentados terroristas" en el enclave palestino y que "representaban una amenaza inmediata" para el Ejército.

Así, ha asegurado que ha "neutralizado" en ataques "de precisión" a Saslam Hasán Salé y a Sami Gamil Abú Dalal, a quienes describe como "dos comandantes de pelotón" de Yihad Islámica, y a Obi Mamun Salé Parwana, identificado como un "subcomandante de compañía" de Hamás.

"Las fuerzas de las FDI del Comando Sur están desplegadas en la zona de conformidad con el acuerdo y continuarán actuando para neutralizar cualquier amenaza", ha aseverado sin que ninguna de las citadas milicias se hayan pronunciado al respecto hasta el momento.