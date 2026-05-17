El Ejército israelí prosigue un fin de semana de operaciones en el suroeste de Siria con nuevos avances en Derá

Archivo - Militares israelíes en los Altos del Golán ocupados - Europa Press/Contacto/Israel Defense Forces

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha continuado este domingo la última serie de operaciones terrestres en el suroeste de Siria que lleva emprendiendo desde mediados de esta semana con un nuevo avance en la provincia de Derá.

La agencia oficial de noticias siria, Sana, ha informado de avances israelíes sobre la población de Wadi al Raqad, con una fuerza de compuesta por tres tanques y dos vehículos militares.

El miércoles pasado, las fuerzas de ocupación israelíes protagonizaron un primer avance hacia la localidad, cerca de la ciudad de Jamla, en la región de la cuenca del Yarmouk, en la zona rural occidental de Derá.

Los residentes locales llevan días denunciando la presencia israelí en tierras adyacentes al valle y zonas rurales del oeste de la gobernación.

El sábado, unidades terrestres del Ejército israelí comenzaron una nueva operación en la campiña del sur del país con avances hacia dos localidades de la provincia de Quneitra.

Saná informó de la aparición de vehículos militares israelíes en Saida al Hanut y a las afueras de Al Muallaqa. En la primera localidad entraron cuatro vehículos del Ejército de Israel para comenzar una redada en varios domicilios, sin constancia de detenciones.

Israel invadió el sur de Siria a finales de 2024 y ha defendido desde entonces que la operación tiene como objetivo la creación de una zona de seguridad adicional ante la inestabilidad provocada por la caída del presidente sirio Bashar al Assad durante la ofensiva abanderada por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham, liderado por el actual mandatario del país, Ahmed al Shara.

Las nuevas autoridades sirias exigen desde entonces la retirada de de Israel y su retorno a las líneas previamente establecidas de 1974 al entender que todas las medidas adoptadas por el Gobierno israelí y su Ejército en la zona "son nulas y carecen de validez legal según el derecho Internacional".