El Ejército de Líbano desmantela un "dispositivo de espionaje" israelí en el sudoeste del país

Archivo - Extensa destrucción de viviendas causada por ataques israelíes en la localidad de Al Mansuri, en el sur de Líbano - Ali Hashisho / Xinhua News / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Líbano ha anunciado este lunes el hallazgo y desmantelamiento de "un dispositivo de espionaje de la ocupación israelí" en el valle de Zebqín, en el sudoeste libanés, en el marco de una serie de acciones militares "de reconocimiento de ingeniería" desarrolladas "a raíz de los continuos ataques israelíes" en el país.

"En el marco de las operaciones de reconocimiento de ingeniería que se están llevando a cabo en las regiones del sur, a raíz de los continuos ataques israelíes, una unidad militar especializada ha hallado en el valle de Zebqín (Tiro) un dispositivo de espionaje de la ocupación israelí, equipado con un sistema de energía solar, y se ha encargado de desmantelarlo", ha afirmado el Mando del Ejército en un comunicado.

En el mismo mensaje, el órgano "insta a los ciudadanos a mantenerse alejados de los objetos sospechosos y a no tocarlos, así como a informar de su presencia al centro militar más cercano, con el fin de garantizar su seguridad".

Pese al acuerdo de junio que contemplaba un alto el fuego y la retirada gradual del sur de Líbano, las Fuerzas Armadas de Israel han seguido ocupando y atacando zonas del sur del país alegando razones de seguridad y la negativa del partido-milicia chii libanés Hezbolá al desarme para justificar sus operaciones militares.

En esta línea, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado en la noche de este lunes que "han abierto fuego" y "neutralizado" a dos personas "sospechosas que entraron en el área de seguridad (zona de Líbano bajo control israelí) y se aproximaron a las fuerzas".

Horas antes, las propias FDI han anunciado la conclusión de una misión de Operaciones Especiales para "eliminar amenazas contra el Estado de Israel" en la localidad libanesa de Al Mansuri.

"Durante sus operaciones, las fuerzas han destruido más de 600 infraestructuras terroristas y, en cooperación con las fuerzas Yahalom (unidad de operaciones especiales del Cuerpo de Ingeniería de las FDI), han destruido ocho búnkeres subterráneos", afirma el Ejército en un comunicado.

En el mismo, el cuerpo militar asegura que sus tropas "han localizado decenas de lanzadores que habían quedado en la zona de seguridad antes de la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego".

Paralelamente, las fuerzas israelíes han llevado a cabo una operación en la misma zona "con el fin de impedir que Hezbolá volviera a establecerse" en Al Mansuri. "Durante la operación, las fuerzas localizaron y destruyeron una ruta subterránea de Hezbolá situada en el interior de una vivienda civil de la localidad", agrega el comunicado.