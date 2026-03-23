El Ejército de Malí se atribuye la muerte de unos 40 "enemigos" y la liberación de 12 rehenes

Archivo - Ejército de Malí en una imagen de archivo - BELGA PHOTO / NICOLAS MAETERLINCK - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Malí (FAMa, por sus siglas en francés) han reivindicado este domingo la muerte de 40 "enemigos", entre ellos un "importante líder terrorista", así como la liberación de una docena de rehenes, en el marco de un operativo llevado a cabo en la región occidental de Kayes, punto de tránsito crucial para el suministro de combustible a la capital, Bamako, y a la vez zona caliente de conflicto por el avance de los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial de Al Qaeda en el Sahel.

"Las fuerzas terrestres han localizado y destruido refugios terroristas, entre ellos dos bases importantes en Medina-Kayes, causando unos cuarenta muertos en las filas enemigas, entre los que se encuentra un importante líder terrorista", han expresado en un comunicado castrense con relación a la operación de búsqueda Dougoukoloko, llevada a cabo entre el 14 y 21 de marzo.

A renglón seguido, las FAMa han informado de la liberación de una docena de rehenes "que habían sido secuestrados previamente por grupos armados terroristas". Los mismos han sido "inmediatamente" atendidos por la propia fuerza de seguridad para, posteriormente, ser sometidos a reconocimientos médicos antes de volver junto a sus familias.

Por otra parte, la autoridad castrense ha destacado haber recuperado una "importante cantidad" de armas, municiones y diversos bienes robados a las poblaciones de Kayes y Nioro. Entre ellos, drones kamikazes, radios TYT (marca de radios bidireccionales, walkie-talkies), más de 3.000 litros de combustible y otros efectos militares, así como tres vehículos, entre los cuales se encontraba un autobús que ha sido trasladado a Kayes para ser devuelto a sus propietarios.

"El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas felicita a las fuerzas que participaron en esta operación por su determinación y valentía, y asegura a nuestros conciudadanos que ningún grupo armado escapará a su acción mientras porte armas en el territorio nacional", han remarcado las Fuerzas malienses en su comunicado.