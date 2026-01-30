El Ejército de Nigeria recupera los cuerpos de siete militares tras un combate con Boko Haram en el noreste

Archivo - Bandera de Nigeria - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Nigeria ha recuperado los cuerpos de siete militares, incluido un comandante, que habrían sido asesinados por integrantes de Boko Haram en la zona de Damasak, situada en el estado de Borno (noreste), en la frontera con Níger.

Fuentes militares de alto rango han afirmado al diario nigeriano 'Daily Trust' que los cuerpos fueron recuperados el miércoles tras intensos combates en los que participaron entre insurgentes y tropas nigerianas, que contaron con apoyo de las fuerzas aéreas.

Según estas fuentes, el comandante y los demás militares asesinados habrían sido capturados por milicianos de Boko Haram que posteriormente los ejecutaron. Tras ello, un contingente del Ejército nigeriano se desplazó a la zona para recuperar sus cadáveres, cuando comenzaron los enfrentamientos con individuos armados que los esperaban en la zona.

La noticia llega en el marco de la intensificación en el noreste del país de las actividades de las Fuerzas Armadas de Nigeria contra Boko Haram, nombre con el que Lagos se refiere tanto a este grupo como a su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), ambos especialmente activos en el noreste del país y la cuenca del lago Chad, donde han perpetrado decenas de atentados durante los últimos meses.