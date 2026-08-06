El Ejército de Pakistán mata a 12 presuntos terroristas en una operación en Baluchistán

Archivo - Bandera de Pakistán - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 12 presuntos terroristas han muerto en dos operaciones efectuadas por el Ejército de Pakistán en las últimas 48 horas en la región de Baluchistán, en el oeste del país, a los que las autoridades acusan de pertenecer a Fitna al Hindustan, término utilizado por Islamabad para referirse al Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) y otros grupos separatistas.

"Los días 5 y 6 de agosto de 2026, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo dos operaciones de gran intensidad basadas en información de Inteligencia en los distritos de Washuk y Mastung, en Baluchistán (...) en las que murieron 12 terroristas de Fitna Al Hindustan", ha indicado el Ejército en un comunicado difundido este jueves en redes sociales.

Estos operativos forman parte de "una implacable campaña antiterrorista destinada a eliminar a los agentes de India", ha precisado el Ejército paquistaní. Así, seis de los combatientes han sido abatidos este jueves en un "intenso" intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad paquistaníes en el distrito de Mustang, tras lo que se ha destruido su "escondite".

Mientras, otros seis murieron en la víspera durante un "enfrentamientos precisos y hábiles" con el Ejército de Pakistán en el distrito de Washuk. "Los seis terroristas pertenecientes al grupo proxy de India, Fitna Al Hindustan, fueron enviados al infierno", ha celebrado el Ejército.

El BLA, un grupo separatista que opera en la provincia de Baluchistán, ha lanzado decenas de ataques en los últimos años en el marco de sus exigencias de una mayor autonomía en esta zona del país, una de las más depauperadas de Pakistán. Las autoridades han acusado en numerosas ocasiones a India de apoyar a estas formaciones para intentar debilitar al país.