Archivo - Militares del Ejército de Nigeria durante unas maniobras en Ghana (archivo) - Ssgt. Charles Brock/Us Army / Zuma Press / Europa

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Nigeria ha anunciado este lunes el rescate de 18 niños secuestrados durante un ataque perpetrado el domingo por personas armadas no identificadas en el estado de Kaduna (norte), si bien otros cuatro menores siguen en manos de los asaltantes tras una incursión en Kachia.

Así, ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que sus tropas "desarticularon un intento por parte de supuestos terroristas de secuestrar a 22 niños" en la zona, antes de agregar que 18 fueron localizados después de ser dejados atrás mientras huían de la ofensiva de las fuerzas nigerianas.

La portavoz del Ejército Appolonia Anele ha especificado que "los niños participaban en una caminata cuando fueron interceptados y secuestrados por delincuentes armados", lo que llevó a las fuerzas de seguridad a lanzar una "enérgica persecución" en una zona boscosa situada en los alrededores del lugar.

"Las unidades avanzaron hasta la ribera del río Rehina, donde rescataron a algunos de los niños que habían sido abandonados por los delincuentes en su huida", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que varios más fueron rescatados poco después en el marco de esta operación.

"Con el firme propósito de garantizar la libertad de todos los niños secuestrados, las tropas han ampliado la búsqueda a lo largo de la carretera que conecta Ankwa, Kabode y Pachi, así como hacia las zonas de Awon y Akwondo", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que no se cejará en este empeño hasta lograr liberar a los otros cuatro menores.

Por último, Anele ha hecho hincapié en que "las tropas mantienen su determinación de continuar con las operaciones ofensivas y las patrullas basadas en labores de Inteligencia" con el fin de "proteger a las comunidades vulnerables y salvaguardar tanto vidas como bienes" frente a los ataques de terroristas y bandas armadas.

"Instamos a la ciudadanía a mantenerse alerta y a seguir proporcionando información oportuna y fiable a los organismos de seguridad, lo cual facilitará el pronto rescate de los niños que aún permanecen cautivos y la detención de los autores del secuestro", ha apostillado la portavoz del Ejército nigeriano.

El noreste de Nigeria se ha visto sacudido por cientos de ataques durante los últimos años por parte de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA). La inseguridad se ha extendido en los últimos años a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.