El Ejército sirio asume el control de la base de Al Shadadi tras una operación de traspaso coordinada con EEUU

Imagen de archivo de retirada de EEUU de posiciones militares en Siria - Europa Press/Contacto/Stringer

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa sirio ha anunciado este domingo que la base militar de Al Shadadi, en la provincia de Hasaka, se encuentra ya bajo control del Ejército sirio tras una operación de traspaso coordinada por Estados Unidos tras abandonar una de sus últimas posiciones en la región.

Estados Unidos mantenía un contingente militar en Siria para combatir con las células de la organización yihadista Estado Islámico que todavía están presentes en el país. Hasta ahora, Estados Unidos colaboraba con las milicias kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias hasta que comenzó un proceso de "reestructuración" en verano del año pasado, acelerado ahora por un reciente acuerdo entre las FDS y el Gobierno sirio.

En este contexto, el Ministerio de Defensa sirio ha anunciado este domingo que "las fuerzas del Ejército Árabe Sirio tomaron el control de la base militar Al Shadadi en la zona rural de Hasaka después de la coordinación con la parte estadounidense", sin dar más detalles.

Este anuncio tiene lugar pocos días después de otra operación de traspaso ocurrida en la base de Al Tanf, situada cerca de las fronteras con Jordania e Irak, después de la retirada de las tropas estadounidenses allí desplegadas como parte de la coalición internacional contra el grupo yihadista.