El Ejército sirio declara un cese de operaciones en Seij Masud que las FDS describen como un "engaño"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Ejército de Siria ha anunciado el cese de todas sus actividades militares en el barrio de Seij Masud, en la provincia de Alepo, escenario hasta este sábado de fuertes enfrentamientos con las milicias kurdas-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que tienen en esta zona uno de sus bastiones en la capital homónima de la provincia y que han asegurado que este anuncio no es más que un "engaño" de Damasco.

Los enfrentamientos han terminado por desbordar la tensión de las últimas semanas entre las infructuosas negociaciones entre las autoridades sirias y esta formación armada, considerada como el Ejército "oficioso" de la región autónoma del noreste de Siria, y que se niega a integrarse por completo en la nueva estructura nacional de seguridad que dirige el presidente y antiguo líder yihadista Ahmed al Shara. Más de 160.000 personas han escapado de los combates.

En un comunicado, el Ejército declara el fin de sus actividades a las 15.00 (hora local, las 13.00 en la España peninsular y Baleares), horas después de anunciar que había culminado su despliegue en la zona para empezar una operación de búsqueda de elementos de las FDS y de las fuerzas de seguridad policiales kurdas, los Asayish.

LAS FDS RECHAZAN EL ANUNCIO

En un comunicado de repulsa, el portavoz de las FDS, Farhan Shami, ha asegurado que esta declaración de alto el fuego no es más que "un flagrante intento de engañar a la opinión pública" y que los combates continúan especialmente en un punto crítico como es el hospital de Jaled Fajr, donde numerosos pacientes están atrapados.

"Declaramos categóricamente que estas afirmaciones son totalmente falsas, ya que las milicias afiliadas al gobierno de Damasco continúan bombardeando el hospital con tanques y vehículos aéreos no tripulados, lo que ha causado numerosos heridos entre la población civil, en una flagrante violación de todas las leyes y normas humanitarias internacionales", ha indicado.

"Al mismo tiempo que estas partes emitían sus declaraciones engañosas, nuestras fuerzas repelieron un violento ataque lanzado por las milicias contra el sector occidental del barrio, que resultó en la destrucción de un vehículo militar blindado", ha añadido en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El portavoz de las FDS ha lamentado que "estas falsas afirmaciones revelan la verdadera naturaleza criminal de las milicias del gobierno de Damasco, que durante mucho tiempo han recurrido a mentiras para encubrir sus crímenes, repitiendo el mismo enfoque que emplearon durante sus crímenes en las regiones costeras, incluyendo bombardeos y ataques contra civiles e infraestructuras civiles".

"Exigimos al gobierno de Damasco y a sus milicias la plena responsabilidad por estos crímenes, y hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos para que rompan el silencio y tomen medidas urgentes para detener estas violaciones y exigir responsabilidades a los responsables", ha concluido.

EL EJÉRCITO SIRIO ASEGURA QUE EL HOSPITAL YA HA SIDO DESPEJADO

Por contra, el Ejército sirio ha asegurado que el centro médico está ya bajo su control y que los combatientes de las FDS atrincherados en el hospital "serán trasladados hacia la ciudad de Tabqa, y sus armas serán retiradas".

"El Ejército comenzará a entregar todas las instalaciones sanitarias y gubernamentales a las instituciones estatales y se retirará gradualmente de las calles del barrio", indica el comunicado militar, recogido por Syria TV.