El Ejército de Yemen atribuye a los rebeldes hutíes nuevos ataques contra el puerto de Moca y la ciudad de Marib (oeste)

Lanzamiento de un dron hutí. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Mohammed

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Yemen ha achacado, en la madrugada de este martes, a la insurgencia hutí nuevos ataques contra la ciudad y puerto de Moca, una de las instalaciones portuarias más grandes que continúan en manos del Gobierno yemení y que se encuentra en el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, así como contra barrios residenciales de Marib, urbe sita en el oeste del país.

"La milicia terrorista hutí bombardea la ciudad de Moca y su puerto con misiles balísticos", ha anunciado el centro de prensa de las Fuerzas Armadas yemeníes en un mensaje publicado en redes sociales.

Minutos antes, la fuerza castrense había informado, por la misma vía, de supuestos ataques hutíes con misiles balísticos y drones en barrios residenciales de la ciudad de Marib. No obstante, hasta el momento la insurgencia no se ha pronunciado al respecto.

Estos ataques se producen tras un fin de semana en el cual al menos siete personas murieron y otras 30 resultaron heridas por causa de un ataque aéreo perpetrado por los hutíes contra el puerto de Moca. En la víspera, la insurgencia también lanzó una ofensiva contra Marib, capital de la gobernación homónima y reducto de las fuerzas yemeníes más próximo a la capital, Saná, desde hace más de una década bajo control del movimiento rebelde, aliado irreductible de Irán y elemento estratégico de gran importancia en el conflicto actual en la región.