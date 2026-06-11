Embajadores de Francia, Reino Unido y Alemania tratan la guerra en Ucrania con viceministro de Exteriores ruso

Los embajadores de Francia, Reino Unido y Alemania en Rusia se reúnen con el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mijail Galuzin. - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los embajadores de Francia, Reino Unido y Alemania en Rusia se han reunido este jueves con el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mijail Galuzin, en Moscú para tratar la guerra en Ucrania, en un paso sin precedentes de esta naciones europeas desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Según informa la agencia rusa TASS, Nicolas de Rivière, Nigel Casey y Alexander Lambsdorff han participado en una reunión que ha durado aproximadamente una hora y media, en un acercamiento de estas naciones europeas a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania, cuando crece en Europa el debate sobre nombrar un negociador que pueda implicarse en unas conversaciones de paz entre Kiev y Moscú.

De momento no han trascendido detalles de la cita, centrada en la situación en Ucrania, aunque De Rivière ha comentado a la prensa que la reunión había sido positiva.

Este miércoles el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, informó de que los embajadores europeos habían solicitado una reunión con el adjunto al Ministerio de Asuntos Exteriores para tratar el conflicto ucraniano.

Moscú ha encuadrado este contacto en que Europa está tratando de ganar visibilidad en el ámbito internacional en el marco de la salida a la guerra en Ucrania. "Todos han estado observando en los últimos días cómo la Unión Europea ha intentado ocupar un lugar central en la situación ucraniana, sus esfuerzos por resolver, o, desde su punto de vista, supuestamente resolver, la situación ucraniana y, en general, por aumentar su visibilidad en el escenario internacional", indicó Lavrov tras una cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).