El emir de Kuwait condena el "brutal" ataque iraní contra su país

Archivo - El emir de Kuwait, Meshal al Ahmad al Yaber al Sabá - Europa Press/Contacto/Saudi Press Agency - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El emir de Kuwait, Meshaal al Ahmad al Sabá, ha expresado este lunes su condena del "brutal" ataque de Irán con misiles y drones contra su territorio en respuesta a la campaña de bombardeos lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

"Nuestro país ha sido objeto de un brutal ataque por parte de un país musulmán vecino, al que consideramos amigo, a pesar de que no hemos autorizado el uso de nuestro territorio, nuestro espacio aéreo o nuestras costas para ninguna acción militar contra él y se lo hemos repetido numerosas veces a través de nuestros canales diplomáticos", ha apuntado Al Sabá en un discurso televisado.

Así, el emir kuwaití ha destacado el "derecho pleno e inherente de Kuwait a la legítima defensa" en el que es su primer discurso desde el inicio de los ataques, que han afectado al espacio aéreo, al territorio y a las instalaciones civiles e infrastructuras del país, se ha lamentado.

Al Sabá se ha dirigido a la población "como un padre" y les ha instado a unirse "como un solo hombre" por la "fortaleza de la patria". En particular les ha emplazado a "vigilar" frente a los "rumores" en estos momentos de "escalada".

CONVOCATORIA DEL EMBAJADOR IRANÍ

Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores kuwaití ha informado de que ha convocado al embajador iraní, Mohammad Tutonchi, para trasladar el malestar del Gobierno de Kuwait por los ataques iraníes con misiles balísticos y drones.

El viceministro de Asuntos Exteriores en funciones, Aziz al Daihani, ha destacado que estos ataques suponen una "flagrante violación de la soberanía y del espacio aéreo de Kuwait" prohibida por la Carta de la ONU y por el Derecho Internacional.

En concreto, el Gobierno kuwaití ha denunciado ataques contra instalaciones e infraestructuras civiles y contra zonas densamente pobladas, lo que supone un "crimen tipificado por el Derecho Humanitario".

El Ministerio de Exteriores kuwaití ha apelado además al derecho a la defensa propia conforme al Artículo 51 de la Carta de la ONU y ha advertido de que tomará "todas las medidas necesarias para aproteger sus territorio y a sus ciudadanos" conforme al Derecho Internacional.