El emir de Qatar trata con enviados de EEUU los "avances" en las negociaciones con Irán

Archivo - Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en un acto en Doha. - Europa Press/Contacto/Emiri Diwan Office - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha tratado este miércoles con los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, los "avances" en las negociaciones con Irán para un acuerdo final que ponga fin a las hostilidades y establezca un control a la cuestión nuclear iraní.

La cita, centrada "en los acontecimientos regionales y los esfuerzos diplomáticos en curso", ha abordado "los avances en las negociaciones" entre Washington e Irán, según ha informado la agencia oficial QNA.

"Las conversaciones también abordaron la situación en la República Libanesa, haciendo hincapié en la importancia de mantener un alto el fuego para preservar la unidad, la soberanía y la estabilidad del país", ha indicado la citada agencia, en referencia a los puntos del preacuerdo sobre la situación en Líbano, y que ahora mismo representa uno de los puntos de fricción entre las partes.

Al Thani ha recalcado el papel de Qatar y de Pakistán para "apoyar los esfuerzos de mediación y facilitar el diálogo derivado del acuerdo", incidiendo en que el resultado final debe ser "una solución integral y sostenible" que refuerce la "seguridad regional y la paz internacional".

Equipos de Estados Unidos e Irán han viajado a Qatar para mantener contactos indirectos, de los que hasta el momento no han trascendido pocos detalles. Previamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado que los contactos con Irán marchan por buen camino, insistiendo en que hay avances para la "desnuclearización".

"La desnuclearización de Irán está avanzando bien. Han mantenido reuniones muy buenas, y ya veremos", ha indicado el presidente estadounidense en declaraciones desde la base de Andrews, antes de viajar a Dakota del Norte. "Nos estamos llevando muy bien. Así que lo llamo la desnuclearización", ha señalado sobre el proceso en marcha con Teherán para un acuerdo final.