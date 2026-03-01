Emiratos Árabes Unidos cierra su embajada en Teherán

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha anunciado el cierre de su Embajada en Teherán y la retirada de su embajador y cuerpo diplomático en protesta por los ataques iraníes contra suelo emiratí.

"Emiratos Árabes Unidos ha anunciado el cierre de su Embajada en Teherán y la retirada de su embajador ante la República Islámica de Irán junto con todos los miembros de su misión diplomática en respuesta a los flagrantes ataques con misiles contra territorio de EAU", ha explicado el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí en un comunicado oficial.

Estos ataques "han puesto en peligro la vida de civiles inocentes en lo que supone una escalada grave e irresponsable y una clara violación de la soberanía nacional y del derecho internacional, así como de la Carta de las Naciones Unidas", ha argumentado.

Por ello se ha decidido el cierre de la Embajada en el marco de una postura "firme" frente a cualquier "agresión" o amenaza contra la seguridad y soberanía de Emiratos.

Denuncia además las "continuas embestidas hostiles" que "amenazan la paz y la estabilidad internacionales", así como la seguridad energética de la economía global.