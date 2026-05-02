Emiratos levanta todas las restricciones al tráfico aéreo

Archivo - Bandera de Emiratos en un avión en Abú Dhabi (archivo) - Europa Press/Contacto/Dmitry Feoktistov - Archivo

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han anunciado este sábado el fin de las restricciones al tráfico aéreo impuestas tras el inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Teherán.

"La Autoridad General de Aviación Civil ha anunciado la plena reanudación de las operaciones aéreas normales dentro del espacio aéreo de Emiratos Árabes Unidos y el levantamiento de las medidas provisionales de precaución", ha informado la agencia de noticias oficial emiratí, WAM.

La decisión se basa en una "evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad" y en coordinación con las autoridades relevantes. "Sigue en vigor la continua monitorización para garantizar el más alto nivel de de seguridad aérea", ha matizado.

La Autoridad ha manifestado su agradecimiento a los pasajeros y a las aerolíneas por su colaboración y ha confirmado la disposición de sus equipos técnicos y operativos para "responder a cualquier acontecimiento imprevisto". Pide en cualquier caso a la población a seguir informándose por los canales oficiales.

Emiratos fue uno de los países del golfo Pérsico más afectados por el conflicto, principalmente por su importante sector turístico en núcleos como Abú Dhabi o Dubái. Otros países como Bahréin, Irak, Kuwait o Siria también han levantado ya las restricciones.