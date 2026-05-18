Emiratos tacha el ataque a la central nuclear de Barakah de "acto terrorista" contra un proyecto "pacífico"

Archivo - El ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos, Ahmed al Jaber, en el marco de una visita del primer ministro canadiense, Mark Carney. - Europa Press/Contacto/Sean Kilpatrick - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos, Ahmed al Jaber, ha tachado este lunes el ataque con drones registrado en las inmediaciones de la planta nuclear de Barakah, en Abu Dabi, de "acto terrorista" contra un "proyecto pacífico".

"El ataque contra Barakah es un acto terrorista contra un proyecto pacífico construido conforme a los más altos estándares de seguridad para proveer suministros de electricidad a hogares, hospitales y fábricas en todo el Estado de Emiratos Árabes Unidos", ha afirmado en un mensaje en redes sociales.

El titular de Industria emiratí considera que la acción se trata de una "agresión al derecho de cada Estado a construir, progresar y proveer energía limpia a su pueblo".

En este sentido, ha recalcado que las instalaciones nucleares "continuarán operando" y que Abu Dabi seguirá "construyendo" su potencial energético. "Estos eventos solo nos aportarán mayor fuerza, determinación y firmeza", ha señalado.

Las autoridades emiratíes denunciaron el impacto de un avión no tripulado que ha incendiado un generador que alimentaba a la central nuclear de Barakah. En total han sido tres los drones detectados procedentes de la frontera occidental --Irán está al norte--, dos de los cuales fueron "interceptados con éxito", mientras que el tercero impactó "en un generador eléctrico fuera del perímetro interior de la Central Nuclear de Barakah, en la región de Al Dhafra".