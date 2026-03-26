Entra en vigor la suspensión de visados de estudio para Afganistán, Camerún, Birmania y Sudán en Reino Unido

La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La suspensión de la emisión de visados de estudio para ciudadanos de Camerún, Birmania, Sudán y Afganistán anunciada a principios de marzo por el Gobierno de Reino Unido, alegando el carácter "abusivo" de estas solicitudes, ha entrado en vigor este jueves.

La medida, difundida el pasado 3 de marzo, cancela la concesión de visados de estudio para personas procedentes de estos cuatro países, así como de los permisos de trabajo para ciudadanos afganos.

El anuncio se produce días después de que el Gobierno británico confirmara que ha reducido la protección para los refugiados a la mitad, hasta los 30 meses, "con el fin de reducir los factores de atracción que impulsan las peligrosas travesías en pequeñas embarcaciones".

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha defendido en un comunicado una decisión "sin precedentes", alegando que afecta a ciudadanos que "pretenden aprovecharse de nuestra generosidad". "Reino Unido siempre ofrecerá refugio a las personas que huyen de la guerra y la persecución, pero nuestro sistema de visados no debe ser objeto de abuso", ha declarado.

La medida es descrita por el Gobierno británico como un "freno de emergencia" en respuesta a un incremento del 470% de las solicitudes de asilo presentadas por estudiantes afganos, birmanos, cameruneses y sudaneses entre 2021 y 2025.

Por su parte, el número de ciudadanos afganos con visados de trabajo que han pedido asilo ha superado el número de permisos expedidos. El Gobierno británico ha señalado que "muchas" de estas personas dependen del dinero del contribuyente y "una proporción superior a la media (...) se declara en situación de indigencia".

"La ayuda al asilo cuesta actualmente más de 4.000 millones de libras al año, y casi 16.000 ciudadanos de los cuatro países reciben actualmente ayudas con cargo al erario público, incluidos más de 6.000 alojados en hoteles", apunta el Gobierno británico tras destacar los recortes en ayudas a quienes solicitan asilo.

No obstante, también ha puesto de relieve que desde 2021, Reino Unido ha ofrecido refugio a más de 37.000 afganos, mientras que en 2025 se concedieron 190.000 visados por motivos humanitarios; y desde 2010 ha reubicado al sexto mayor número de refugiados remitidos por ACNUR en el mundo.