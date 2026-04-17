El enviado de Trump para Siria reivindica el papel de las autocracias como modelo de estabilidad regional

Archivo - El enviado especial de EEUU para Siria, Tom Barrack - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El enviado de Estados Unidos para Siria y embajador en Turquía, Tom Barrack, ha defendido este viernes que un modelo autocrático es el único sistema que parece funcionar para estabilizar una región donde las revoluciones de la Primavera Árabe de principios de la pasada década se han "evaporado", a su entender.

"Me van a criticar por decir esto, porque es antidemocrático", ha manifestado Barrack, enlace instrumental entre Washington, Turquía, Israel y el actual Gobierno sirio, "pero lo único que ha funcionado, lo único, son los regímenes con un liderazgo poderoso: o una monarquía benevolente o una república monárquica".

"Todo lo demás, esta Primavera Árabe, se ha difuminado y se ha evaporado, y los países que se ha puesto este disfraz de democracia han fracasado", ha añadido durante su comparecencia en el Foro Diplomático de Antalia que se celebra en la ciudad turca.

"Esta parte del mundo solo respeta una cosa", ha zanjado, "y es el poder, porque sin poder te van a pillar desprevenido, y Siria es un gran ejemplo de ello".

SIRIA FUNCIONA GRACIAS A UN "LÍDER PODEROSO"

El embajador aprovechó para elogiar la figura del presidente sirio Ahmed al Shara, que abanderó a finales de 2024, al frente del grupo yihadista Hayat Tahir al Sham (HTS), la ofensiva final que acabó derrocando al entonces mandatario Bashar al Assad y a medio siglo de control familiar sobre el país.

La nueva Siria funciona porque existe un "líder poderoso, fuerte y valiente con el que la gente puede no estar de acuerdo, pero ven que está liderando el país hacia alguna parte".

Por lo demás, Barrack ha intentado minimizar el conflicto abierto entre Israel y la administración de Al Shara, especialmente desde que el Ejército israelí pasara a ocupar territorios sirios más allá de la línea de separación establecida en 1974 por Naciones Unidas aprovechando precisamente el avance del HTS.

Desde entonces, Israel ha atacado Siria varias veces bajo el argumento de que allí siguen operando células pertenecientes a las milicias palestinas de Hamás o Yihad Islámica. Sin embargo, el presidente sirio no ha ido más allá de una denuncia verbal.

"El régimen de Al Shara no ha disparado ni un solo tiro hacia Israel, más bien al contrario", ha estimado el embajador, "una postura brillante porque enfrentarse a Israel no conduce a ninguna parte".

Barrack ha intentado justificar que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contempla a la comunidad drusa de Siria como los "primos" de Israel, un argumento que ha llevado al mandatario a actuar "sin importar fronteras o delimitaciones", una actitud que los sirios han manejado con "tremenda paciencia" dada la complejidad de una cuestión que, ha indicado, espera que se normalice pronto.