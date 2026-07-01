Erdogan acusa a Israel de reconocer el genocidio armenio para tapar su "barbarie" en la Franja de Gaza

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan - PRESIDENCIA DE TURQUÍA - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha rechazado la decisión de Israel de reconocer oficialmente el genocidio armenio y ha acusado al Gobierno israelí de intentar desviar la atención de su "barbarie" en la Franja de Gaza, en referencia a la ofensiva lanzada contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"No damos la más mínima credibilidad a las calumnias dirigidas contra nuestro país por una red criminal cuyas manos están manchadas con la sangre de 73.000 palestinos inocentes, la mayoría mujeres y niños, en Gaza", ha dicho el mandatario tras una reunión del Gobierno turco en la capital, Ankara.

Así, ha vuelto a rechazar las acusaciones sobre el genocidio armenio durante el Imperio Otomano: "En nuestra historia no hay genocidio, ni masacres, ni opresión, ni colonialismo", ha señalado, tal y como ha recogido el diario turco 'Daily Sabah'.

"A lo largo de miles de años de gloriosa historia, solo ha habido justicia y compasión. Siempre hemos tendido una mano amiga a los oprimidos, sin importar su religión, etnia o identidad", ha zanjado Erdogan, días después de que el Gobierno de Israel diera el paso de reconocer oficialmente el genocidio armenio.

Las palabras del presidente turco llegan después de que el Gobierno de Israel aprobara el domingo la propuesta presentada por su ministro de Exteriores, Gideon Saar, para reconocer de manera oficial el genocidio armenio, que Turquía nunca ha reconocido específicamente como tal.

Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y arguye que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el Estado otomano, sino que se debieron a las luchas interétnicas, las enfermedades y el hambre durante el confuso periodo de la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, es generalmente reconocido como el primer genocidio sistemático de la Edad Moderna y es el segundo caso más estudiado, por detrás del Holocausto judío. Turquía y Armenia están ahora sumidas en un proceso de normalización de relaciones, en el marco de un impulso desde Ereván que incluye además la búsqueda de la paz con Azerbaiyán tras su derrota en Nagorno Karabaj en 2023.