Erdogan pide a la UE no dejar fuera a Turquía en defensa y avisa de que la OTAN no debe depender solo de EEUU

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante la cumbre de la Alianza celebrada este martes y miércoles en Ankara, la capital de Turquía. - ERIK LUNTANG

Se emplaza a solucionar con Mitsotakis los problemas en el mar Egeo: "Resolver el problema de esas aguas es deber de los líderes"

ANKARA, 8 Jul. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha reclamado a la Unión Europea que no deje a su país "fuera" de la arquitectura de defensa europea y ha advertido de que la OTAN no puede depender "únicamente" de Estados Unidos para garantizar la seguridad del bloque euroatlántico.

En su intervención al termino de la cumbre de la Alianza celebrada este martes y miércoles en Ankara, la capital de Turquía, Erdogan ha defendido que los intentos de la Unión en el ámbito de la defensa "deben completar" a la OTAN y "no deben abrir la vía a duplicaciones innecesarias", una cuestión que, a su juicio, debe abordarse "en cada ocasión, a todos los niveles".

También ha avisado de que cuando aliados que no son miembros de la Unión Europea, como Turquía, "no están plenamente involucrados en los intentos de la Unión en el ámbito de la defensa", "esos intentos acabarán siendo muy limitados", por lo que ha reclamado a Bruselas eliminar "cuanto antes" los obstáculos que persisten al comercio de productos de la industria de defensa entre la UE y Turquía.

En este sentido, el anfitrión de la cumbre ha defendido que la OTAN debe ser un bloque de aliados que se dan fuerza mutuamente, "no de países dependientes unos de otros". También ha llamado a la Alianza a construir una relación "más fuerte" con el sector de defensa a través del Foro de la Industria de Defensa que Turquía ha albergado en el marco de la cumbre.

Erdogan también ha recordado el "gran salto" dado por su país en la industria de defensa "en los últimos 23 años", subrayando que Turquía produce sus propios aviones de guerra, tanques y buques, y que es uno de los aliados "más valiosos" en el desarrollo de sistemas propios de defensa aérea, además de situarse entre los tres primeros países del mundo en vehículos aéreos no tripulados, vehículos navales y buques de guerra.

SE EMPLAZA A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DEL MAR EGEO CON MITSOTAKIS

Preguntado por unas declaraciones del primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, afirmando que los problemas en el mar Egeo deben solucionarse a nivel de líderes, Erdogan ha expresado que está de acuerdo con el dirigente griego, y ha emplazado a los ministros de ambos países a ir abordando el asunto.

"También comparto la idea de resolver los problemas del mar Egeo con Mitsotakis. Espero que nuestros ministros lo piensen primero. Si es necesario, nos sentaremos a la mesa a discutir esta cuestión. Pero déjeme decir esto claramente: resolver el problema de esas aguas es deber de los líderes. Comparto la misma opinión sobre este asunto", ha respondido.

Grecia y Turquía están inmersos en un choque diplomático a cuenta de la jurisdicción de las aguas en el Mediterráneo oriental, un asunto que llegó a un punto máximo de las tensiones en 2020 cuando la Unión Europea llegó a imponer sanciones contra petroleros y empresarios implicados en tareas de exploración de hidrocarburos en la zona.