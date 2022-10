Erdogan propone celebrar un referéndum sobre el derecho a usar velo en Turquía

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan - -/Turkish Presidency via APA Ima / DPA



MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha planteado este sábado la posibilidad de celebrar un referéndum sobre el derecho a llevar velo después de que el principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), propusiera una votación en ese mismo sentido.

"El líder del CHP (Kemal Kilicdaroglu) ha reabierto el debate del velo, olvidado hace mucho tiempo. Que la libertad de llevar velo se eleve a nivel constitucional para quitar un peso del corazón a nuestras niñas y hermanas. Hemos preparado una enmienda constitucional. Vamos a remitirla al Parlamento", ha afirmado Erdogan durante un acto en la provincia de Malatya, en el este del país, según recoge el portal de noticias turco Duvar.

"Hemos preparado una enmienda constitucional contra la imposición de los movimientos desviacionistas y es otra cuestión vital. Si la propuesta remitida al Parlamento se acepta, será un gran avance para Turquía. Si no, seguiremos luchando para que nuestro país tenga una Constitución laica y liberal tras las elecciones. Que se vote en referéndum. Que la nación decida", ha añadido.

Kilicdaroglu ha respondido a Erdogan en Twitter. "¿Qué pasa? ¿Vas a jugar a ser un falso Orbán, Erdogan? Esto es Turquía, no Hungría. Apoya la proposición de ley, no el referéndum. Si no huyes se podrá resolver esta cuestión (...) ¿Tienes el valor?", ha planteado.

En abril el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, impulsó la celebración de un referéndum para prohibir los talleres sobre orientación sexual en los colegios alegando la destrucción de la familia tradicional. La votación no fue válida por no alcanzar el 50 por ciento del censo.

El pasado 5 de octubre Erdogan planteó una enmienda constitucional para garantizar el derecho a llevar velo por parte de las mujeres en respuesta a la propuesta del CHP del 4 de octubre.

Erdogan ha asegurado que la enmienda será una protección de la familia como "unión de un hombre y una mujer". "El concepto de familia es indispensable para nosotros porque una nación fuerte viene de una familia fuerte. Últimamente se ha infiltrado el LGTB en la sociedad intentando degradar nuestra estructura familiar", argumentó Erdogan el 7 de octubre.

El CHP prohibió el uso del velo cuando estaba en el poder, pero el AKP levantó la prohibición en 2010 para permitir el uso de velo en universidades y en 2013 para permitir su utilización para funcionarias públicas.