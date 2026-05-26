Erdogan traslada a Irán que trabaja para que las negociaciones con EEUU produzcan un "resultado favorable"

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan - -/Turkish Presidency/dpa - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha trasladado este martes a su homólogo de Irán, Masud Pezeshkian, que Ankara trabaja para que las negociaciones con Estados Unidos produzcan un "resultado favorable" que permita restablecer la paz y la estabilidad en la zona.

"Expresó su convicción de que el pueblo iraní superará estos tiempos difíciles y alcanzará el bienestar", ha indicado la Presidencia turca en un mensaje en redes sociales sobre el contacto mantenido con el líder iraní.

Así, Erdogan ha señalado el trabajo de Ankara "junto con países hermanos" para el "establecimiento de la paz y la estabilidad" y ha subrayado que "continuarán brindando todo tipo de apoyo para garantizar que las negociaciones produzcan un resultado favorable".

En los últimos días se suceden los contactos entre las distintas partes en la región mientras Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo que lleva semanas en curso con pocos avances tangibles. Hasta ahora, las diferencias en las posturas han impedido nuevos cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump, mientras que las partes han subrayado que se han producido avances de momento insuficientes para cerrar un acuerdo de cese de las hostilidades.