Escocia afirma que es "impensable" una nueva visita de Trump hasta que no cambie su postura hacia Ucrania

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro principal de Escocia, John Swinney, ha asegurado este martes que es "impensable" una visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con antepasados escoceses y varios campos de golf en el país, hasta que no cambie su postura con respecto a Ucrania.

"Si esta sigue siendo la postura del Gobierno estadounidense, una segunda visita de Estado del presidente Trump se vuelve impensable", ha dicho Swinney durante una sesión en Holyrood, el Parlamento escocés.

"Sé que hay personas en esta Cámara y en todo el país que no estarán de acuerdo, que dirán que no deberíamos adoptar esta postura o que no se debería invitar al presidente Trump bajo ninguna circunstancia", ha afirmado, informa 'The Escotsman'.

Swinney ha señalado que apoyar a Ucrania supone "estar dispuestos a hacer cosas que son difíciles, cosas que preferiríamos no hacer", como es el caso de descartar una visita del presidente Trump, cuya madre fue una inmigrante escocesa, procedente de las islas Lewis, un archipiélago situado en el norte del país.

No obstante, ha dejado la puerta abierta a un cambio de opinión "si una visita de Estado pudiera ayudar a solidificar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania".

"Sin embargo, para que eso sea cierto, Estados Unidos tendría que mantener el firme apoyo a Ucrania, su independencia e integridad territorial", ha remarcado.

Estas declaraciones, criticados por los conservadores y laboristas de la cámara, tienen lugar una semana después de que el primer ministro, Keir Starmer, aprovechando su visita oficial a la Casa Blanca, transmitiera a través del rey Carlos III una invitación de Estado a Reino Unido.