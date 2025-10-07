Eslovaquia aclara que su nuevo paquete de ayuda a Ucrania es solo humanitario pese a la tecnología antiminas

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno eslovaco ha remarcado este martes que su postura con respecto a la entrega de ayuda a Ucrania no ha cambiado y continuará siendo de índole humanitaria, después de que en la víspera se acordara, por primera vez desde el regreso del primer ministro Robert Fico, suministrar tecnología y medios antiminas.
"Somos fieles a lo que siempre decimos. Hemos declarado claramente que ya no donaremos armas ni artículos similares a Ucrania, sino que solo seguiremos proporcionando ayuda no letal y, por lo tanto, humanitaria a cada Estado", ha reiterado el ministro de Defensa, Robert Kalinak, informa el portal Aktuality.
"Nos mantenemos firmes en nuestra postura", ha dicho Kalinak, quien el lunes anunció desde Kiev un acuerdo de colaboración con el Gobierno de Ucrania para prestar este decimocuarto paquete de ayuda, que incluye "ingeniería antiminas".
Kalinak ha adelantado que ya está en marcha el paquete número quince, que ha de incluir apoyo para reforzar la infraestructura energética ucraniana, castigada por los bombardeos rusos. Kiev, a cambio, ha ofrecido su tecnología antidrones, como parte de su proyecto de defensa del flanco oriental, mucho más barata, ha dicho.
El ministro de Defensa ha aprovechado para rechazar las críticas de la oposición y de un sector de los medios de comunicación eslovacos que acusan al Gobierno de Fico de darle la espalda a Ucrania y ha recordado que desde campaña ya defendieron que están "a favor de soluciones pacíficas" para resolver cada conflicto.