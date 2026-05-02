España condena la agresión a una monja francesa tras un ataque sectario en Jerusalén

Archivo - Imagen de una monja en Jerusalén - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno español ha trasladado este sábado su condena a la agresión sufrido el martes por una monja francesa a manos de un individuo ya detenido, en lo que tanto la Policía israelí como el Gobierno francés y la institución para la que trabajaba la víctima consideran como un ataque sectario contra la población cristiana de la ciudad, ocasional objetivo de asaltos de extremistas judíos.

El detenido, de 36 años, fue grabado por las cámaras de seguridad mientras propinaba un fuerte empujón a la monja, investigadora de la Escuela Francesa de Estudios Bíblicos y Arqueológicos de Jerusalén (ÉFAB, por sus siglas en francés), cuando paseaba frente a la Tumba de David. La religiosa evoluciona favorablemente de sus heridas.

En su comunicado de repulsa publicado este sábado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España "expresa su enérgica condena" ante esta "grave agresión", expresa su solidaridad con la víctima y "sus deseos de una pronta recuperación".

El Gobierno español exige que el responsable de la agresión rinda "cuentas ante la justicia" y a Israel, que "garantice la libertad de culto, respete el estatu quo de Jerusalén y adopte medidas para impedir este tipo de actos violentos".

Cabe recordar que el Gobierno francés también ha declarado esta agresión como un acto "anticristiano" e "intolerable" antes de pedir, en palabras de su titular de Exteriores, Jean-Noel Barrot, un "castigo ejemplar" para el agresor.