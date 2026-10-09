España "deplora" las sanciones de EEUU contra el TPI y reitera su apoyo a la "lucha contra la impunidad"

Archivo - El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno español ha condenado las sanciones impuestas este viernes por la Administración Trump contra el Tribunal Penal Internacional (TPI) y ha reiterado su respaldo a la corte, destacando que hacerlo es ponerse del lado de "las víctimas de los crímenes más graves".

"España deplora la decisión del Gobierno de Estados Unidos de imponer nuevas sanciones contra el TPI y reafirma su apoyo inquebrantable a la Corte, abanderada de la lucha contra la impunidad por los crímenes internacionales más graves", ha señalado el Ministerio de Exteriores en un comunicado en el que ha asegurado que su "compromiso" con el alto tribunal así como con "la lucha contra la impunidad es firme y continuado"

"Defender a la Corte es defender a las víctimas de los crímenes internacionales más graves, exigir responsabilidades a sus autores y preservar el orden multilateral basado en normas, principios que España seguirá defendiendo con firmeza", ha agregado la cartera diplomática.

El Tesoro estadounidense ha dado este viernes un paso más en su campaña contra el TPI, al que acusa de ser un organismo "supranacional corrupto" y "politizado" que abusa de su autoridad. Un total de 17 personas, trece de ellas jueces y fiscales del TPI, ya están incluidos en la 'lista negra' de Washington en represalia por la investigación abierta a Israel por crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.

En esta ocasión, el anuncio de las sanciones se produce solo horas después de conocerse que la exmagistrada del TPI Navanethem 'Navi' Pillay ha sido galardonada con el Nobel de la Paz, un premio abiertamente ansiado por el inquilino de la Casa Blanca.