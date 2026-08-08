España e Italia garantizan a la UE el carácter provisional de los controles mutuos

Bruselas ve indicios de un próximo levantamiento de las medidas tras nuevas conversaciones con Grande-Marlaska y Piantedosi

Sigue en directo la crisis migratoria en Ceuta

Controles en el aeropuerto de Barajas
Controles en el aeropuerto de Barajas - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Internacional
Actualizado: domingo, 9 agosto 2026 9:49
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MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha recibido señales por parte de España y de Italia sobre un próximo final del episodio de tensión desatado por la imposición mutua de controles fronterizos a raíz de las conclusiones que ha extraído tras conversar con los titulares de Interior de ambos países, Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi.

"Ambos me confirmaron que los controles en las fronteras internas son temporales", ha explicado el comisario en un mensaje publicado esta tarde en redes sociales tras sus nuevas conversaciones con ambos ministros, a quienes ha reiterado, en nombre de la UE, que "la confianza entre los Estados miembros es nuestra moneda más valiosa".

Brunner ha recibido garantías por parte de España de que "los eventos en Ceuta no tendrán un efecto duradero en el área de Schengen" y por ello, ha añadido, "hay señales desde Italia de que los controles podrían levantarse pronto".

España, cabe recordar, avisó este sábado a diferentes autoridades de la Unión Europea (UE) la decisión del Gobierno de restablecer los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana en un anuncio realizado a las pocas horas de un ultimátum al Gobierno italiano para que levantara sus propios controles, impuestos tras la crisis de Ceuta.

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