El español a bordo de la Flotilla pide "presión" al Gobierno para ser liberado tras el abordaje de Israel al 'Madleen'

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El activista español Sergio Toribio, que viaja a bordo del barco de la Flotilla de la Libertad abordado por el Ejército de Israel cuando intentaba romper el bloqueo y llegar a la Franja de Gaza, ha pedido a "amigos y familiares" que "presionen" al Gobierno de España para lograr su liberación "cuanto antes", según una grabación grabada antes de la interceptación y difundida por la Coalición Flotilla de la Libertad.

SOS! the volunteers on 'Madleen' have been kidnapped by Israeli forces.

Sergio Toribio is a Spanish citizen.

Pressure the Spanish foreign ministries and help us keep them safe!



E: consular@maec.es

X @SpainMFA & @MAECgob @jmalbares

IG : @exteriores.maec



Bsky:… pic.twitter.com/1U8ATkrDnZ