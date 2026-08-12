De la Espriella agradece el apoyo de la Casa Real y expresa su preocupación por los españoles desaparecidos en el seísmo

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha agradecido este martes las palabras de "solidaridad" y "cercanía" de la Casa Real española tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes al país, al tiempo que ha expresado su preocupación por los españoles desaparecidos.

"Agradezco profundamente a la Casa Real sus palabras de solidaridad y cercanía con Colombia en estas horas de dolor", ha manifestado el mandatario en un mensaje en redes en el cual ha asegurado compartir la "preocupación por cada una de las personas que aún permanecen desaparecidas, incluidos los ciudadanos españoles que no han podido ser localizados".

La publicación del líder latinoamericano, en la cual ha sostenido que España y Colombia "están unidas por profundos lazos históricos y humanos que hoy se hacen aún más presentes", viene acompañada de un mensaje previo difundido en redes por la Casa Real española en el cual la Familia Real trasladaba su "profunda solidaridad" y "apoyo" al pueblo colombiano.

"Acompañamos de corazón a quienes han perdido a un ser querido y a todas las personas afectadas por el terremoto. Nuestros pensamientos están también con las personas desaparecidas, entre ellas 164 españoles que aún no han podido ser localizados, con el deseo de que todas ellas puedan ser encontradas cuanto antes", agregaba la publicación de la Casa Real.

El propio ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha confirmado este mismo martes que su cartera tiene contabilizadas un total de 164 personas de nacionalidad española que están en paradero desconocido en Colombia tras el terremoto. No obstante, también ha dicho no tener constancia ni de heridos ni de fallecidos nacionales.