Estonia descarta seguir los pasos de sus vecinos regionales y no cerrará su frontera con Rusia

Archivo - Imagen de la frontera de Polonia y Bielorrusia, imagen de archivo. - Ulf Mauder/dpa - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estonia ha descartado por ahora seguir los pasos que han emprendido algunos de sus vecinos y no cerrará temporalmente su frontera con Rusia. "No hay motivos para hacerlo", ha dicho el ministro del Interior, Igor Taro.

El titular de la cartera ministerial ha respondido así a una propuesta de ley presentada este martes por la oposición para cerrar temporalmente la frontera con Rusia, continuando así con el ejemplo de Finlandia, en base a posibles problemas de seguridad, después de la presencia de drones en el espacio aéreo polaco.

Sin embargo, Taro considera que no hay motivos suficientes --"los pasos fronterizos funcionan con normalidad", ha dicho-- y que sólo se aplicaría para responder de manera específica a algún tipo de acción determinada.

También ha contado que la migración rusa a Estonia ha bajado de manera considerable y que los pasos fronterizos permanecerán abiertos por razones humanitarias, teniendo en cuenta la importante comunidad migrante que viven a uno y otro lado. "Si algo cambiara, se podría cerrar rápidamente" la frontera, ha asegurado.

Asimismo, ha explicado que si Estonia ha tomado esta decisión a diferencia de sus vecinos, como el caso de Letonia que optó por cerrar una semana su espacio aéreo debido al episodio de los drones rusos en territorio polaco, es en parte tras haber consultado con sus aliados.

"Siempre evaluamos la situación y cooperamos con nuestros vecinos (...) Todo lo que hemos hecho se ha basado tanto en la situación de seguridad en Estonia como en la cooperación con nuestros vecinos", ha incidido en declaraciones a ERR.