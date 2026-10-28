Estonia insiste en que Ucrania "debe ser fuerte en la mesa negociadora y en el campo de batalla"

Archivo - El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, en una cumbre celebrada en Bruselas. - Wiktor Dabkowski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, ha asegurado este miércoles que que Ucrania "debe ser fuerte" tanto en la mesa negociadora como en el campo de batalla, tras mantener una llamada con el primer ministro ucraniano, Sergi Koretski, que llega un día después del contacto telefónico del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, con el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Ucrania debe mostrarse fuerte, tanto en el campo de batalla como en la mesa de negociaciones. Estonia mantendrá su apoyo militar, financiero y práctico, al tiempo que presionará para que se ejerza una mayor presión sobre Rusia", ha afirmado tras mantener una llamada con su homólogo ucraniano.

De esta forma, el dirigente estonio ha subrayado que a Rusia "la agresión no le debe salir a cuenta". "Rusia está intentando conseguir mediante el terror lo que no puede lograr en el campo de batalla. Ayudaremos a Ucrania a superar otro invierno difícil", ha afirmado.

Michal ha confirmado así que Tallin reunirá el próximo mes de enero a los socios de Ucrania para una conferencia para la reconstrucción del país en la que se movilicen "ayuda e inversiones".

Los primeros ministros de Dinamarca y Suecia, Mette Frederiksen y Ulf Kristersson, se han mostrado críticos este martes con la llamada telefónica mantenida por dirigentes de Finlandia y Noruega con Putin, para abordar la guerra en Ucrania, avisando de una posible fractura en el seno de la UE, mientras que la Comisión Europea ha detallado este miércoles que sí estaba al tanto de la llamada que Helsinki y Oslo consensuaron con Bruselas.