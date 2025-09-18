Estonia prohíbe completamente la compra de gas natural ruso a partir de 2026

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estonia ha prohibido por completo la compra e importación de gas natural procedente de Rusia a partir de 2026, en línea con las sanciones impuestas al país vecino por la invasión de Ucrania hace ya más de tres años y medio.

Hasta ahora, la compra estaba permitida siempre que no se utilizara en las redes de distribución, ha explicado el ministro estonio de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna. "Una vez la enmienda entre en vigor, la prohibición se aplicará al gas importado fuera de las redes de distribución", ha dicho.

La prohibición entrará en vigo el 1 de enero de 2026 y con ella se espera "aumentar el precio de la agresión rusa" y "reducir los ingresos con los que Moscú alimenta su maquinaria bélica", a pesar de que los volúmenes de importación son tan pequeños que no supondrá un impacto significativo en los consumidores.

El jefe de la diplomacia estonia ha adelantado que la medida también se aplicará a Bielorrusia debido al apoyo que ha estado brindando a Rusia en su guerra en Ucrania, según recoge el diario 'Postimees'.