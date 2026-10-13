Estudiantes, docentes y sindicatos marchan por París a pocas horas del debate nacional sobre presupuestos

Imagen de archivo de protestas de estudiantes en París, a 8 de octubre de 2026 - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de estudiantes, docentes y sindicatos han comenzado esta tarde una nueva jornada de movilizaciones en París para proseguir con sus exigencias al Gobierno para que reforme inmediatamente la educación secundaria en una marcha que ocurre a pocas horas del comienzo en la Asamblea Nacional del, anticipan todas las fuerzas políticas, durísimo debate sobre los presupuestos nacionales para 2027.

La procesión ha comenzado a las 14.30 de esta tarde en el Ayuntamiento de París tras recibir la autorización pertinente y avanza por el Quai de la Mégisserie entre eslóganes por todas partes: "Aunque el Estado no nos quiera, aquí estamos", recogen los periodistas de 'Le Monde' desplazados a la concentración, convocada la semana pasada y que continúa tres semanas de protestas. Entre los presentes se encuentra la activista medioambiental Greta Thunberg.

Los sindicatos de estudiantes, cabe recordar, piden una reforma integral de la formación de secundaria, desde la superpoblación en las aulas hasta, sobre todo, la remodelación del procedimiento de acceso a la educación superior (Parcoursup), vilipendiado hasta el extremo por el 'tapón' de solicitudes de admisión que ha creado y la dificultad de los docentes para examinarlas todas.

La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, ha explicado a FranceInfo que "esta movilización es el símbolo del balance de diez años de macronismo" y ha avisado de que el país está "al borde de la ruptura" y en un ambiente de "inmensa cólera".

Binet ha pedido a los estudiantes que reanuden las concentraciones el próximo fin de semana, que se augura de enorme tensión porque el domingo 18 saldrán a las calles los "chalecos amarillos", para conmemorar el quinto aniversario de sus multitudinarias de 2011 contra el aumento del precio de los combustibles. Binet, además, ha llamado a una huelga general el 5 de noviembre.

El Gobierno insiste en que la movilización sigue en declive pero ahora mismo hay 214 escuelas cerradas, según un comunicado del Ministerio de Educación, que ha incidido no obstante en que la violencia está aumentando. Ayer resultaron heridos 20 miembros del personal de Educación Nacional resultaron heridos, incluidos cinco directores de escuela, el segundo mayor número de heridos diarios desde el inicio del movimiento.