Estudiantes argentinos desalojados de la Secretaría de Educación tras exigir cumplir la Ley de Financiamiento

Archivo - Manifestantes durante la marcha federal celebrada en mayo contra los recortes presupuestarios en las universidades. - Delfina Corbera Pi / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de estudiantes universitarios argentinos han sido desalojados por efectivos de la Policía Federal tras ingresar y protagonizar una sentada en el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación en Buenos Aires, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta se ha producido un día después de que la Justicia argentina declarara inconstitucional el decreto del Gobierno de Javier Milei que frenaba la aplicación de dicha norma legal.

Según ha informado el diario 'La Nación', los manifestantes ingresaron al edificio alrededor de las 17.40 horas (hora local), registrándose empujones con el personal de las fuerzas de seguridad, y se sentaron en el suelo exigiendo una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. En la movilización han participado alumnos de diferentes universidades de Argentina y, además del presupuesto universitario general, los estudiantes han exigido el aumento de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del billete educativo, políticas integrales de salud mental y mayores partidas para residencias y comedores.

La televisión Todo Noticias ha recogido que, durante la ocupación, un grupo de estudiantes logró reunirse con Torrendell, aunque los universitarios han denunciado que el encuentro terminó de forma abrupta tras una llamada del Gobierno y sin que se diera respuesta a sus reclamos. Posteriormente, pasadas las 19.30 horas (hora local), la Policía Federal intervino para liberar las instalaciones, un desalojo que los estudiantes denunciaron como violento.

Tras los incidentes, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, ha emitido un comunicado informando de que denunciará ante la Justicia la "toma violenta" del edificio por provocar "daños al patrimonio público". La cartera gubernamental ha subrayado que "el derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas", rechazando tajantemente la ocupación de edificios públicos como método de protesta. En la misma línea se ha expresado la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien ha defendido la intervención policial argumentando que "en Argentina se puede reclamar pacíficamente" pero "lo que no se puede es violentar un edificio público".

Esta protesta supone la antesala de la Quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo 15 de octubre. En esta ocasión, la movilización principal se dirigirá al Palacio de Tribunales y confluirá con otras manifestaciones frente al Congreso en defensa de la Ley de Tierras y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.