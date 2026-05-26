Etiopía anuncia el refuerzo de los controles en puntos de entrada al país a causa del brote de ébola

Archivo - Foto de archivo de la terminal del Aeropuerto Internacional Bole de la capital de Etiopía, Adís Abeba (archivo) - Europa Press/Contacto/Michael Tewelde - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Etiopía han anunciado el refuerzo de los controles en los puntos de entrada al país a causa del brote de ébola decretado el 9 de mayo en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), que deja ya más de 900 casos y más de 200 muertes sospechosas.

El Ministerio de Sanidad etíope ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que, si bien hasta la fecha no hay casos sospechosos del virus en el país --que no tiene frontera con RDC ni Uganda, donde también se han detectado casos--, ha decidido "reforzar los trabajos de supervisión y coordinación en todos los autobuses que llegan a terminales internacionales".

Asimismo, ha subrayado que también aplicará "controles estrictos" en los aeropuertos para los vuelos internacionales y ha agregado que están incrementando las capacidades de los organismos sanitarios y los laboratorios, incluidos preparativos para "el reparto de suministros médicos" para hacer frente a cualquier tipo de contingencia.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó el lunes de que el brote de ébola "empeorará antes de mejorar". "Nos enfrentamos a un brote extremadamente grave y difícil", dijo. "Estamos intensificando urgentemente las operaciones, pero por el momento, la epidemia nos supera", advirtió.

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con los síntomas iniciales, que pueden aparecer de forma repentina, siendo fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.