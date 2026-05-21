La Eurocámara censura la campaña de "intimidación y desinformación" lanzada por Rusia contra los bálticos

Archivo - La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. - Daina Le Lardic/EU Parliament/dp / DPA - Archivo

BRUSELAS 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos políticos en el Parlamento Europeo han expresado este jueves su "plena solidaridad" con Estonia, Letonia y Lituania y han censurado la campaña de "intimidación y desinformación" que Rusia ha lanzado contra los países bálticos, al tiempo que han sostenido que la seguridad de estos Estados miembro es "la seguridad de la Unión Europea en su conjunto".

"Ningún Estado miembro de la UE puede ser amenazado, intimidado ni sometido a presiones coercitivas por Rusia. La seguridad de los Estados bálticos es la seguridad de la Unión Europea en su conjunto", advierte la declaración pactada por la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara, de la que forman parte todos los grupos políticos y la presidenta de la institución, Roberta Metsola.

De este modo, los eurodiputados reaccionan a las afirmaciones difundidas desde Moscú que sostienen que los Estados bálticos están preparando acciones hostiles contra Rusia o permitiendo que su territorio, espacio aéreo o instalaciones militares se utilicen para ataques contra este país.

"Estas acusaciones forman parte de un patrón más amplio de intimidación, desinformación y provocación dirigido contra los Estados miembro de la UE", razonan los grupos políticos en el comunicado consensuado.

También consideran que esta retórica resulta "especialmente grave" a la luz de las reiteradas incursiones de drones no identificados en el espacio aéreo y territorio de los Estados bálticos. "Tales acciones son inaceptables y contribuyen a aumentar las tensiones y la inestabilidad en la región", apuntan.

En este contexto, confían en que la Unión Europea, en estrecha coordinación con la OTAN, sigan apoyando a Estonia, Lituania y Letonia en el "fortalecimiento de la vigilancia del espacio aéreo, los medios antidrones y el análisis de la situación, así como en el refuerzo de su capacidad para prevenir y responder a nuevas incursiones".

También ponen el acento en la necesidad de combatir desde el bloque con más medios y de manera coordinada la difusión de bulos y otras formas de desinformación que "amenazan la democracia y la seguridad europeas".

"La Unión Europea debe permanecer unida, vigilante y resuelta frente a los intentos rusos de desestabilizar su entorno, socavar la seguridad europea y dividir a los Estados miembros", concluye la declaración.