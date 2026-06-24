La Eurocámara pide estrechar lazos con Japón, Corea del Sur y Taiwán ante la transformación del orden mundial

Archivo - Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo

BRUSELAS 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha instado a la Unión Europea a ampliar sus relaciones diplomáticas, su cooperación en materia de seguridad y sus alianzas económicas con países democráticos como Japón, Corea del Sur y Taiwán, ante la creciente influencia de países autoritarios en Asia Oriental y la transformación del orden internacional.

En un informe aprobado este miércoles por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, que será votado a mitad de julio en sesión plenaria, se afirma que la creciente influencia de "los modelos de gobernanza autoritarios" en Asia Oriental exige "una cooperación y coordinación más estrechas con socios democráticos como Japón, Corea del Sur y Taiwán".

Los eurodiputados han afirmado que es necesario "un mayor acercamiento" y cooperación con "socios que compartan los mismos valores democráticos y altos estándares regulatorios" para "reducir la dependencia estratégica de la UE" y fortalecer la seguridad económica, dado que la dinámica regional "está cada vez más marcada por prácticas económicas coercitivas y tensiones en materia de seguridad".

También han apoyado el fortalecimiento de los vínculos comerciales y de inversión para diversificar las cadenas de suministro y mejorar el acceso de la UE a tecnologías y recursos críticos, en particular semiconductores, baterías y materias primas esenciales. Han reconocido "el liderazgo de Japón y Corea del Sur" en Inteligencia Artificial, tecnologías de defensa y respuestas a amenazas cibernéticas y militares.

Apuntan del mismo modo a alianzas estratégicas en materia de ciberseguridad, lucha contra el terrorismo, gestión de crisis y lucha contra la desinformación y la injerencia extranjera, junto con el fortalecimiento de los lazos económicos.

Asimismo, abogan por la creación de un marco de cooperación específico entre la UE y Taiwán con "una sólida dimensión económica y comercial", centrado en semiconductores, Inteligencia Artificial y seguridad cibernética y marítima.

En cuanto a "la creciente influencia de China" en la paz y la estabilidad internacionales, en particular en relación con la guerra de invasión de Rusia contra Ucrania y la inestabilidad en Oriente Próximo, subrayan la necesidad de mejorar la coordinación con los socios regionales.

En cambio, han resaltado la importancia de dotar de más coherencia a la política exterior europea sobre Corea del Norte, desarrollada conjuntamente con Japón y Corea del Sur, en respuesta a "la creciente cooperación de Rusia con Pyongyang" y a la preocupación por su apoyo a los programas nucleares y balísticos de Corea del Norte, incluidos los posibles vínculos con Irán.

"En un entorno geopolítico cada vez más volátil, la Unión Europea debe intensificar su cooperación con socios afines en Asia Oriental. La región no solo es una piedra angular del comercio mundial, la innovación tecnológica y las cadenas de suministro críticas, sino también un pilar fundamental de la seguridad internacional", ha indicado el ponente del informe, el eurodiputado polaco del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos Adam Bielan.