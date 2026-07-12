El ex primer ministro de Malí y artífice del acuerdo celebra el restablecimiento de relaciones con Argelia

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MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro de Malí, Choguel Maiga, ha celebrado el restablecimiento de relaciones con Argelia, lo que "refleja una voluntad común de armonizar y reforzar políticas de seguridad", tras más de un año de tensiones después de que el Ejército argelino derribara un dron maliense en 2025, en medio de versiones contradictorias sobre el lado de la frontera donde ocurrió el incidente.

Maiga, director del memorando, ha acogido "con gran satisfacción" unas decisiones que considera "beneficiosas", entre las que se encuentran el retorno de sus respectivos embajadores a ambos países y la reapertura mutua de su espacio aéreo.

"Desde el punto de vista geopolítico, estas decisiones se inscriben en el curso natural de la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos hermanos, unidos por la geografía, la historia y vínculos seculares. Asimismo, reflejan una voluntad común de armonizar y reforzar las políticas de seguridad y diplomáticas de los tres Estados miembros de la Confederación de Estados del Sahel (AES)", ha expresado el exmandatario en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Para el ex primer ministro, "la paz, la estabilidad y la prosperidad de Malí y Argelia" se basan, dice, "en el desarrollo de relaciones fraternas, pacíficas, duraderas y mutuamente beneficiosas en todos los ámbitos", destacando principalmente la seguridad y la lucha contra el terrorismo a lo que combatirán juntos dando "prioridad a un diálogo directo" entre ambos países.

"Este momento es especialmente propicio para iniciar amplias consultas políticas en los niveles adecuados con el fin de abordar, en un espíritu de confianza y respeto mutuo, el conjunto de cuestiones que atañen a ambas naciones hermanas. Se trata de dar prioridad a un diálogo directo, sin intermediarios ni prejuicios, con el fin de fomentar un mejor entendimiento recíproco y superar de forma duradera las dificultades y los malentendidos", ha matizado.

NORMALIZACIÓN DE RELACIONES UN AÑO DESPUÉS

Malí y Argelia anunciaron el pasado viernes la normalización efectiva de relaciones tras más de un año de tensiones. El acercamiento, importante para la estabilidad de la región del Sahel, quedó certificado tras una llamada telefónica mantenida el viernes por el presidente maliense y líder de la junta militar, Assimi Goita, y el mandatario argelino, Abdelmayid Tebbune.

Tras el contacto, Tebbune dio orden a su embajador Kamal Ratib para que regrese a Bamako después de que la crisis provocara que fuera llamado a consultas a Argel el 7 de abril de 2025.

La decisión se debe, relata la agencia oficial de noticias argelina APS, al "compromiso constante e inquebrantable" del mandatario con el restablecimiento "relaciones argelino-malienses de vuelta a su curso histórico y natural (...) que sirve a los intereses de los dos países y los dos pueblos hermanos, así como a todos los países de la región del Sahel y de todo el continente africano".

Prácticamente al mismo tiempo, el ministro portavoz del Gobierno maliense, el general Issa Ousmane Coulibaly, anunciaba el regreso a Argel de su embajador y "la reapertura del espacio aéreo nacional a todas las aeronaves civiles y militares que operen vuelos con origen o destino en la República Argelina".

La conversación entre ambos líderes, ha señalado el portavoz maliense "se desarrolló en un ambiente cálido y cordial" y bajo el compromiso de "fortalecer las relaciones entre Malí y Argelia en el marco de la paz y el respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial".