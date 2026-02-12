Exaltos cargos de EEUU avisan de que la OTAN "es vital" para la seguridad e influencia global de Washington

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se estrechan la mano tras hacer declaraciones a la prensa al margen de la cumbre de la OTAN de 2025. - Martijn Beekman/NATO/dpa - Archivo

BRUSELAS, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Casi una veintena de exembajadores de Estados Unidos ante la OTAN y antiguos comandantes supremos de la Alianza han avisado de que la existencia de la organización "no es un acto de generosidad estadounidense", sino mas bien "un pacto estratégico" que garantiza al país ahora dirigido por Donald Trump que "siga siendo la nación más poderosa y económicamente segura del mundo" a una "fracción del costo" de hacerlo en solitario.

En un declaración firmada este jueves, en el día en que se celebra en Bruselas una reunión de ministros de Defensa de la Alianza Atlántica, 16 altos cargos de Estados Unidos en la OTAN durante el último cuarto de siglo han avisado de la organización "ha sido la piedra de la seguridad nacional" estadounidense y que retirarse o reducir su presencia sería muy perjudicial.

"Lejos de ser una obra de caridad o una garantía de seguridad unidireccional, la OTAN es un multiplicador de fuerza vital que permite a Estados Unidos proyectar poder, proteger su economía y compartir las inmensas cargas del liderazgo global de maneras que serían imposibles, o prohibitivamente costosas, de lograr por sí solas", se lee en el escrito.

Como exembajadores de EEUU ante la OTAN y comandantes supremos de la Alianza, "experimentamos el valor real" de la OTAN, defienden que una organización fuerte "mejora la disuasión en la región transatlántica" y permite a Washington "garantizar la seguridad en otras regiones globales", siendo así "crucial" para su propia seguridad que los estadounidenses "reconozcan el valor de la OTAN".

COSTE ECONÓMICO DE ABANDONAR LA OTAN

Han puesto como ejemplo que si Estados Unidos se retirara de la OTAN, o disminuyera su utilidad erosionando la confianza entre los aliados, el resultado más inmediato sería que la Casa Blanca debería enfrentar "costes más altos" para mantener "el mismo nivel de influencia global y seguridad comercial".

En ese escenario, la Armada y la Fuerza Área de Estados Unidos debería, como mínimo, "expandirse significativamente" para poder reemplazar las flotas y alas aéreas aliadas, un "vacío de seguridad" que tendría un coste "de hasta 200.000 millones de dólares".

Según los exaltos cargos estadounidenses, sin la presencia de EEUU en la OTAN, "Rusia y China podrían estar más inclinados a desafiar a Europa", aumentando así "el riesgo de conflicto con los socios comerciales más grandes de Estados Unidos" y arrastrándolo a "un conflicto que con su presencia continuada en la Alianza habría prevenido".

También perdería su influencia en las decisiones de seguridad europeas, lo que podría conducir "al surgimiento de un bloque militar europeo que no se alinee con los intereses estadounidenses", además de perder "las redes de inteligencia locales y especializadas de 31 aliados de la OTAN".

Tras mencionar otros problemas como la pérdida de estándares comunes para el equipo militar --desincentivaría la compra a Estados Unidos--, los exembajadores también han planteado que, sin el paraguas nuclear de Washington, muchos países se verían obligados a desarrollar sus propia defensa con armas nucleares, lo que aumenta "la probabilidad estadística de uso accidental o intencional".

Estados Unidos también perdería su red de bases aéreas, navales y terrestres en toda Europa, y no podría volver a activar el Artículo 5 de la OTAN, que solo ha sido invocado una vez en la historia, tras los ataques del 11 de septiembre, cuando los aliados desplegaron más de 50.000 soldados en el apogeo de la misión de la OTAN en Afganistán.

Por último, Washington tendría mucha menos legitimidad en sus operaciones en el exterior, ya que serían vistas como "acciones policiales" unilaterales en lugar de mandatos internacionales basados en el apoyo de sus socios de la OTAN.