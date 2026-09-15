Expertos de la ONU alertan del uso de software espía contra la disidencia a pocas semanas de las elecciones en Serbia

Archivo - Bandera de Serbia (Archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Expertos de Naciones Unidas han expresado este martes su "profunda preocupación" por el uso "recurrente" de software espía y de vigilancia digital en Serbia contra disidentes, activistas y periodistas, a pocas semanas de las elecciones parlamentarias convocadas para el 25 de octubre en el país balcánico.

Según han denunciado, varios políticos de la oposición y miembros de movimientos estudiantiles recibieron alertas en sus teléfonos móviles tras ser blanco de ataques con una nueva versión NoviSpy, un software espía que se emplea presuntamente desde 2013 contra la sociedad civil, fundamentalmente contra periodistas y activistas.

"Esta situación resulta especialmente alarmante ante la proximidad de las elecciones parlamentarias (...) Las tecnologías de software espía son intrínsecamente incompatibles con los Derechos Humanos y su uso y transferencia deben prohibirse", han advertido.

En este sentido, han defendido que el despliegue de este tipo de herramientas, sumado a campañas de acoso, desprestigio o ciberataques contra la disidencia, vulnera las libertades de reunión pacífica, expresión y privacidad, alterando de forma directa la integridad del proceso democrático en Serbia.

Los expertos han apuntado además a que este software --que afecta a organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, defensores de los Derechos Humanos, opositores y periodistas-- se instala de forma encubierta durante interrogatorios policiales o detenciones arbitrarias vinculadas a protestas pacíficas.

"La incertidumbre que rodea el uso de la tecnología digital en el contexto de las elecciones fomenta un clima de miedo y crea un profundo efecto disuasorio para la participación democrática. Sin un respeto pleno a las libertades de reunión, asociación y expresión antes, durante y después de las elecciones, el proceso electoral no puede considerarse libre ni justo", han señalado.