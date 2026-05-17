Expertos piden a la OMS declarar la emergencia sanitaria internacional por los efectos del cambio climático

Archivo - Un termómetro de una parada de bus de la Gran Vía de Madrid (archivo) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Una comisión europea de expertos de la ONU ha emplazado a la Organización Mundial de la Salud a declarar la emergencia de salud pública a nivel internacional --la emergencia más alta en la escala-- por los efectos sanitarios que tendrá el cambio climático sobre la población del planeta y alerta en particular sobre sus consecuencias en Europa, continente que se calienta el doble que la media global desde mediados de los 90.

La Comisión Paneuropea de Expertos sobre Cambio Climático y Salud-Llamamiento a la Acción ha publicado un informe que propone, entre otras medidas, que la OMS cree un centro de información climática que aporte verificación de datos y previsiones con base científica.

Además, insta a los gobiernos nacionales a integrar la crisis climática en sus políticas de seguridad nacional y sanitaria y a modificar los subsidios y destinar fondos para la acción "climático-sanitaria".

Como ejemplo, destaca que los subsidios al combustible superaban en 2023 el 10% del gasto sanitario en doce países europeos y eran mayores al gasto sanitario en cuatro países. "Los subsidios a los combustibles fósiles y agrarios financian directamente perjuicios a la salud, desde la contaminación del aire, el agua y el suelo hasta la ganadería intensiva", han alertado. Proponen por ello retirar gradualmente estos subsidios y destinarlos a energías renovables, transporte público o dieta saludable y sostenible.

De hacerse, sería la segunda vez que se declarara la emergencia de salud pública a nivel internacional, después de su creación y declaración durante la pandemia de coronavirus de 2020.

La Comisión fue creada por la OMS el año pasado para elaborar recomendaciones prácticas y asequibles para el sector sanitario, tales como sistemas de alerta temprana ante olas de calor. Es un organismo asesor independiente que está liderado por la ex primera ministra de Islandia Katrín Jakobsdóttir y cuenta también con el director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge, o el exministro de Sanidad alemán Karl Lauterbach.

El propio Lauterbach ha advertido de que la quema de combustibles fósiles causa unas 600.000 muertes al año en Europa, a las que habría que añadir otras 60.000 muertes por calor. "Es momento de reconocer que estamos ante una emergencia médica", ha planteado en declaraciones a la agencia de noticias DPA.

Por su parte, la presidenta de la comisión, Jakobsdóttir, ha subrayado la base científica que respalda estas advertencias. "Los avances científicos hacen cada vez más posible atribuir el aumento de los efectos en la salud al cambio climático inducido por la especie humana", ha planteado.

Además, ha puesto de relieve los beneficios de una respuesta al cambio climático. "No es solo una necesidad, sino que es además una iversión de gran rentabilidad para una sociedad más justa y resistente", ha destacado.

Este lunes comienza en Ginebra la Asamblea Mundial de la Salud, que reune a altos cargos del sistema sanitario y expertos.