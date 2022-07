El expresidente Hamid Karzai aboga por el retorno inmediato a las niñas a la escuela en Afganistán

Recalca que la educación de las niñas "va en interés" del país y recalca que Afganistán "no puede ser una excepción"

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Afganistán Hamid Karzai ha abogado por el retorno inmediato a las clases de las niñas en cursos de secundaria, ante las restricciones impuestas por los talibán, y ha defendido que la educación permitirá al país "avanzar" y reducir su dependencia de la ayuda internacional.

"Estos son asuntos y decisiones del pueblo afgano que requieren que el actual gobierno actúe para que Afganistán avance con educación para que el país pueda ponerse en pie en lugar de ser un país que necesita al mundo y del que huye la gente", ha subrayado Karzai, quien estuvo en el poder entre 2002 y 2014.

Así, ha recalcado en una entrevista concedida a la cadena de televisión emiratí Al Arabiya que "no es necesario" un modelo de gobernanza en el que las partes compartan el poder si los talibán logran la aprobación de la población y ha argumentado que "la idea es lograr que Afganistán pertenezca a su pueblo y que el gobierno represente al pueblo".

Karzai ha hecho hincapié en que la vuelta de las alumnas a clase es una de las vías a través de las cuales los talibán podrán aumentar su nivel de aprobación y ha apuntado que "va en interés del pueblo afgano que las mujeres afganas tengan una educación".

"El mundo musulmán en su totalidad trabaja para que las niñas tengan educación. El islam destaca la educación de las niñas y da un enorme énfasis en la educación y el aprendizaje, por lo que Afganistán no puede ser una excepción", ha manifestado el exmandatario.

En este sentido, ha indicado que "las mujeres afganas cumplen con el uso del hiyab" y ha señalado que esto "no puede ser una excusa para no permitir que las niñas vayan a la escuela". "Algunas visten burka, otras visten un pañuelo sobre su cabeza, otras lo hacen de otra forma", ha dicho, antes de resaltar que "no es necesaria tanta discusión sobre el hiyab".

"Esto es algo que la sociedad hace de todas formas. Lo que se pide y lo que el país reclama es que las mujeres puedan volver al trabajo. Es la mitad de la sociedad, por lo que es extremadamente importante", ha defendido, antes de agregar que "para el bienestar de Afganistán, todo gobierno que quiera que al país le vaya bien entiende que esto no puede pasar sin que las mujeres trabajen hombro con hombro con los hombres por un futuro mejor".

Las palabras de Karzai han llegado después de varios días de reuniones por parte de miles de clérigos afganos para abordar la situación política y social y respaldar el mandato de los talibán, encuentros que se saldaron sin una decisión para la reapertura de las aulas.

Las autoridades talibán han hecho frente a críticas por el cierre de centros educativos y la exclusión de las alumnas de los mismos, en medio de una batería de medidas discriminatorias contra las mujeres que las alejan de sus puestos de trabajo y rigen aspectos de su vida diaria.