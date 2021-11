El expresidente Lagos adelanta que votará por Boric en la segunda vuelta de las presidenciales de Chile

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Chile Ricardo Lagos (2000-2006) ha adelantado este miércoles que votará por Gabriel Boric, candidato de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, en la segunda vuelta de las presidenciales previstas para el 19 de diciembre, frente al candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast.

"Lo que es mi historia, mi pasado, obviamente que tengo que decir Boric", ha dicho el fundador del progresista Partido por la Democracia (PPD), quien le considera con "amplitud de criterio" y por tanto "puede dar el ancho" para presidente, cuenta el diario 'La Tercera'.

Lagos ha destacado que Boric "en un momento crucial actuó correctamente", refiriéndose así a cuando "se atrevió" él solo a firmar el acuerdo constitucional de noviembre de 2019. "Eso habla de alguien que es capaz de decir 'este es el camino', aunque los suyos no le sigan, y no le siguieron en ese momento", recuerda.

Además, afirmó que el candidato del Partido Republicano (ultraderecha), José Antonio Kast, quien competirá contra Boric en diciembre, "es alguien muy negativo para el país". "Creo que va a llevar las cosas hacia un extremo que va a ser mucho más difícil poder restablecer la convivencia entre chilenos", ha agregado.

"No me cabe duda de que es alguien que es democrático por excelencia, las credenciales democráticas no están en cuestión", ha enfatizado el expresidente chileno en lo que respecta a Boric, a quien ya le han confirmaron su apoyo el resto de formaciones socialdemócratas, entre ellas el Partido Demócrata Cristiano de Yasna Provoste, por quien votó en primera vuelta Lagos.

Con respecto a Kast, Lagos ha señalado que "las cosas que él ha dicho no están en la tradición de Chile, son cosas extremas", como la "refundación" del Ministerio de la Mujer, o incluso la posibilidad de sacar al país de Naciones Unidas. "No es lo que nosotros esperamos y no creo que sea bueno para Chile", ha zanjado.

Al conocer el apoyo de Lagos, Boric ha agradecido el "gesto valioso" del expresidente, con el que coincide "con su historia de lucha por la democracia" en un momento, el de ahora, en el que Chile se enfrenta a "una dicotomía" que pude suponer el "retroceso" del país.

En una rueda de prensa celebrada en la Cámara de Diputados, Boric también ha hecho referencia a la posibilidad de que la expresidenta de Chile y actual Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien ha confirmado su presencia en el país para el 19 de diciembre, apoye su candidatura.

"La expresidenta Michelle Bachelet cumple un rol internacional que yo respeto y creo que hay que ser respetuoso con esa institucionalidad", se ha limitado a decir.

En las elecciones del pasado 21 de noviembre, la extrema derecha representada por Kast logró imponerse con el 27,9 por ciento de los votos, frente al 25,8 por ciento que logró Boric.