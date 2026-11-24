Archivo - El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy. - Julien Mattia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente francés Nicolas Sarkozy y su mujer, Carla Bruni, serán juzgados por conspiración criminal y sobornos a un testigo en un nuevo juicio relacionado con el caso del empresario Ziad Takieddine, que se retractó de su testimonio sobre la financiación libia recibida por la campaña electoral del exmandatario en 2007 y por la que fue encarcelado.

Ambos han sido imputados por conspiración para cometer fraude como parte de un grupo organizado y encubrimiento del soborno de testigos a medida que la Justicia francesa resuelve las apelaciones presentadas en el marco de la trama libia, por la que Sarkozy estuvo 20 días en prisión en octubre de 2025 tras ser condenado a cinco años de cárcel por asociación ilícita.

Está previsto que el expresidente comparezca ante la Justicia el próximo lunes, informó este martes el canal BFMTV. Este nuevo caso está relacionado con el otro juicio. En noviembre de 2020, Takieddine, que actuó como intermediario entre las autoridades libias y el equipo de Sarkozy, concedió una entrevista en la que se retractó de sus acusaciones contra el político galo, si bien falleció en septiembre de 2025.

Los investigadores apuntan a que fue el propio Sarkozy el que gestó esa actuación y logró que se retractara. Bruni ha sido acusada de ser cómplice y lograr la absolución del expresidente de forma irregular.

El Tribunal de Apelación de París le concedió la libertad bajo control judicial (como permite la legislación francesa para mayores de 70 años) a la espera de resolver el recurso, pero tiene prohibido abandonar el país o contactar con testigos. Su entrada en prisión fue la primera vez en la historia de la Quinta República francesa en la que un ex jefe de Estado cumplía condena de prisión.