El expresidente Rajoelina dice que "no es momento del odio" en sus primeras palabras tras salir del poder en Madagascar

Archivo - El expresidente de Madagascar Andry Rajoelina (archivo) - Europa Press/Contacto/Ling Xin - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Madagascar Andry Rajoelina ha afirmado que "no es el momento del odio ni la división" en el país, en sus primeras declaraciones públicas después de ser derrocado a mediados de octubre tras semanas de movilizaciones contra su Gobierno, en lo que describió como un golpe de Estado militar que aupó al poder al general Michael Randrianirina.

Rajoelina ha afirmado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook con motivo de Año Nuevo que el país atraviesa "momentos difíciles". "Nuestro país, Madagascar, atraviesa una tempestad, una prueba marcada por la preocupación, la incertidumbre y, a veces, el miedo", ha subrayado.

"Ante las amenazas, tensiones y divisiones que hemos experimentado, con plena conciencia he decidido dar un paso a un lado, en lugar de arrastrar al pueblo malgache a la confrontación y el caos", ha dicho, en referencia a su huida del país tras denunciar una asonada.

"Hoy no es momento de odio ni de venganza, sino de unidad y responsabilidad", ha destacado, antes de expresar su deseo de que "este nuevo año sea uno en el que las diferencias dejen paso al diálogo y la gente recupere la esperanza, ya que los malgaches merecen un futuro mejor".

Así, Rajoelina ha subrayado que "donde hay fracaso, nacerá la recuperación" y que "donde han corrido lágrimas, cada lágrima habrá sido una purificación". "Que ningún mal se arraigue. Que ninguna desgracia se afiance. Que el miedo retroceda y la fe permanezca. Permanezcamos unidos. Mantengamos la confianza. Madagascar renacerá con sabiduría, no con violencia", ha zanjado.

El exmandatario huyó del país después de que una importante unidad de élite del Ejército liderada por Randrianirina, ahora presidente de transición del país africano, expresara su apoyo a los manifestantes ante la represión de las fuerzas de seguridad, que dejaron más de 20 muertos y más de un centenar de heridos, según Naciones Unidas.