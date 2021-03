Los expresidentes de EEUU Clinton, Bush y Obama se vacunan contra la COVID-19 y animan a la población a inmunizarse

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama y sus respectivas esposas se han vacunado contra la COVID-19 y han animado a la ciudadanía estadounidense a hacer lo propio cuando llegue su turno.

Clinton, Bush, Obama y las ex primeras damas estadounidenses --Hillary Clinton, Laura Bush y Michelle Obama-- han participado en una campaña para alentar a la población a inmunizarse contra la enfermedad, causada por el nuevo coronavirus, con el objetivo de combatir el escepticismo de parte de la ciudadanía hacia el fármaco.

La campaña, que Clinton y Obama han difundido en sus cuentas de Twitter, subraya que actualmente la vacuna contra la COVID-19 está disponible para millones de estadounidenses y, en palabras de Obama, "significa esperanza".

Michelle and I got vaccinated against COVID-19 because we know it’s the best way to beat this pandemic, protect one another, and get the country back up and running again. So I hope you’ll get the vaccine as soon as it’s available to you. It could save your life. pic.twitter.com/OJLwZbv0iz