Expulsadas decenas de personas que protestaban en el Parlamento de Australia por el trato de Israel a la Flotilla

Archivo - Imagen de archivo del Parlamento de Australia. - Europa Press/Contacto/Chu Chen - Archivo

Las autoridades australianas prohíben a los presentes entrar en edificio durante al menos un año

Israel los acusa de ser "anarquistas" que "provocan el caos allá donde van"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas han sido expulsadas este martes cuando protestaban en la sede del Parlamento en Canberra, la capital australiana, por el trato dado por las fuerzas de seguridad de Israel a los activistas detenidos cuando fueron interceptados tratando de llegar a Gaza como parte de la Global Sumud Flotilla.

Los manifestantes se habían colocado de rodillas en señal de solidaridad con los citados activistas, que fueron humillados y golpeados por las fuerzas israelíes durante su detención y antes de ser deportados a sus respectivos países, entre ellos España.

En imágenes retransmitidas por varios medios de comunicación se puede observar a un grupo de personas rodeado por agentes de la Policía Federal Australiana, que les ha hecho levantarse y abandonar el vestíbulo principal del edificio, según informaciones del portal de noticias australiano News.com.

Entre los integrantes del grupo se encontraban tres activistas que participaron en la Flotilla a Gaza: Zack Schofield, Ethan Floyd y Surya McEwen.

La senadora de los Verdes, Mehreen Faruqi, ha afirmado que los manifestantes llevaron al Parlamento "solo una parte de la brutalidad que Israel infligió a los participantes de la Flotilla mientras estaban encarcelados ilegalmente en Israel". "Tras su acción de hoy, estos manifestantes silenciosos y pacíficos fueron expulsados del Parlamento con una prohibición de 12 meses", ha indicado.

"Resulta revelador que a estos manifestantes se les haya impuesto una prohibición de 12 meses para acceder al Parlamento por perturbar el decoro, mientras que el Gobierno laborista no ha tomado ninguna medida real para poner fin al genocidio ni para exigir responsabilidades a Israel por el trato abominable infligido a ciudadanos australianos en una misión pacífica para entregar ayuda a Gaza.

"La gente debe poder protestar pacíficamente en la sede del Parlamento sin ser expulsada ni castigada. El primer ministro debe afrontar la verdad sobre la depravación de Israel, reunirse con los activistas de la Flotilla, escuchar su calvario y, entonces, tomar medidas para exigir responsabilidades a Israel", ha recalcado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel ha criticado la actitud de los manifestantes y ha acusado a los miembros de la Flotilla de ser unos "anarquistas" que "provocan el caos allá donde van". "Ahora en Australia. Antes en España, Austria y Grecia. "Flotilla = provocaciones y disturbios", recoge el mensaje difundido por el Gobierno israelí en redes sociales.