El exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera confirma que se encuentra asilado en México

Archivo - El ex vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera - TWITTER / @VIDAPAZLIBERTAD - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, imputado junto a Evo Morales por asesinato y torturas entre otros delitos en el conocido como Caso Terrorismo, ha asegurado este jueves que ha obtenido asilo político por parte de las autoridades mexicanas.

El que fuera 'número dos' de Morales y posteriormente de Luis Arce ha confirmado a la cadena de televisión Unitel que viajó a México desde Argentina, país al que partió el pasado 31 de octubre por compromisos académicos.

Una vez en el país norteamericano, realizó la solicitud, que le ha sido ahora concedida, si bien las autoridades mexicanas no se han pronunciado al respecto hasta el momento.

Sus declaraciones llegan un día después de que Morales afirmara que "tenía información de que (García) estaba en Argentina, pero sorpresiva aparece en México y buscando asilo". "Es su problema, tal vez él se siente culpable", deslizó en declaraciones recogidas por el diario boliviano 'El Mundo'.

Ambos fueron imputados el pasado mes de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, así como por privación de libertad en el Caso Terrorismo. El 16 de abril de 2009 los agentes de la Policía boliviana entraron en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, donde mataron a tres personas y detuvieron a otras dos acusadas de formar una célula terrorista. Morales estaba entonces de viaje en Venezuela y reconoció haber ordenado la acción. García Linera era el presidente en ejercicio.