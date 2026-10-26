Fallece a los 90 años el ex primer ministro japonés Yasuo Fukuda

Archivo - El ex primer ministro japonés, Yasuo Fukuda, habla durante una entrevista en Tokio, Japón - Yang Guang / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro de Japón Yasuo Fukuda ha fallecido a los 90 años de edad. La muerte del veterano líder del Partido Liberal Democrático (PLD) ha sido anunciada este lunes, aunque se produjo el pasado 22 de octubre, según ha informado la cadena de radiotelevisión pública japonesa NHK.

Fukuda deja un legado político marcado por ser el primer y único caso en la historia constitucional del país en que un padre (Takeo Fukuda) y un hijo ocupan la jefatura del Gobierno.

Nacido en Tokio en 1936, Fukuda inició su carrera en una empresa petrolera antes de dar el salto a la política como secretario de su padre. En 1990 logró su primer escaño en la Cámara de Representantes y rápidamente ascendió en las filas del PLD, destacando su labor como secretario jefe del Gabinete bajo el mandato de Yoshiro Mori.

Fukuda alcanzó la jefatura de Gobierno en septiembre de 2007, a los 71 años, asumiendo el liderazgo tras la dimisión de Shinzo Abe. Su mandato, que duró apenas un año, estuvo condicionado por un escenario en el que la oposición controlaba la Cámara Alta, lo que bloqueó gran parte de su agenda legislativa. Su liderazgo sufrió un fuerte desgaste institucional que culminó con una moción de censura en la Cámara de Consejeros.

Tras lograr acoger con éxito la cumbre del G8 en Hokkaido y pactar objetivos a largo plazo para la reducción de emisiones. Las persistentes tensiones en la coalición gubernamental y sus bajos índices de popularidad le llevaron a presentar su dimisión en septiembre de 2008. Se retiró definitivamente de la primera línea política en 2012, cediendo su base electoral a su hijo mayor, Tatsuo Fukuda.